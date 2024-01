MN - Pagotto su Leao: "Non credo sia un problema, anzi: è una fortuna"

vedi letture

Riguardo al match tra Udinese e Milan che sarà disputato domani sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium e al momento dei rossoneri, tra lotta Champions e mercato, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente e in esclusiva Angelo Pagotto, ex portiere del Diavolo. Ecco le sue parole.

Il tuo giudizio su Leao?

“Non credo che sia un problema per il Milan. Penso che sia una fortuna averlo come calciatore nella propria squadra. Pioli ci ha intravisto le qualità superiori in tempi non sospetti, prima di tutti”.