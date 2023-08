MN - Pagotto sui nuovi acquisti: "Pulisic e Chukwueze sono fuori dal normale"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva l'ex portiere del Milan Angelo Pagotto. Ecco le sue parole sui nuovi acquisti rossoneri: "Io credo che Pulisic e Chukwueze siano due giocatori che non facciano cose normali. Per questo mi aspetto un Milan competitivo anche in Europa".