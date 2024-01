MN - Pagotto sul mercato di gennaio: "Bene Gabbia e Terracciano"

Riguardo al match tra Udinese e Milan che sarà disputato domani sera alle 20.45 al Bluenergy Stadium e al momento dei rossoneri, tra lotta Champions e mercato, la redazione di MilanNews.it ha raggiunto telefonicamente e in esclusiva Angelo Pagotto, ex portiere del Diavolo. Ecco le sue parole.

Come commenti, sin qui, il mercato di gennaio del Milan?

“Lo dico da ex portiere: non so quanto convenga prendere difensori da campionati esteri adesso, a gennaio. C’è tutto un problema di ambientamento al campionato italiano da considerare. Bene Gabbia e Terracciano, ma - se devo pensare a sessioni di mercato importanti - guardo a quelle estive. Sarà un Milan, a mio avviso, più protagonista a giugno rispetto ad adesso”.