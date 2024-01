MN - Palazzo Marino, non funzionano le tv per presentare le slides del progetto di riqualificazione di San Siro

Nella giornata di oggi si è riunita la Giunta Comunale nella Sala del Consiglio di Palazzo Marino, con il Sindaco Giuseppe Sala che ha presentato una possibile variante per ristrutturare San Siro, cercando di convincere così Milan ed Inter a non lasciare l'attuale stadio meneghino (clicca qui per tutti gli aggiornamenti).

Stando a quanto appreso dall'inviato di MilanNews.it a Palazzo Marino però attualmente le televisioni che dovrebbero servire a presentare lo studio di riqualificazione con l'ausilio delle slides non stanno funzionando, rendendo molto difficile e sicuramente poco efficace l'intervento dell'architetto incaricato. Il progetto era comunque inviato per mail ad ogni consigliere, ma questo non ha fermato il nervosismo dell'archietteto, che tra il serio ed il faceto ha affermato: "Magari togliamo qualcosa dai 300 milioni dello stadio per rifare l’impianto delle televisioni”.