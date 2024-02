MN - Pancaro: "Ibra una leggenda, ma il Milan non doveva mandare via Maldini"

Il Milan è saldamente al terzo posto in campionato, e dopo un periodo altalenante con la sconfitta di Monza e quella nella partita di ritorno contro il Rennes in Europa League, si appresta a dare nuovamente continuità ai risultati positivi dopo il pari con l'Atalanta. In vista di Lazio-Milan di domani sera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto in esclusiva Giuseppe Pancaro, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Hai affrontato tante volte Ibrahimovic in carriera: il tuo punto di vista rispetto al suo apporto concreto alla causa dirigenziale rossonera?

“Per me il Milan ha sbagliato a mandare via Maldini, un riferimento centrale di fondamentale importanza a livello di direzione sportiva. Ibra è una leggenda. Non sta facendo altro che quello che faceva Paolo (Maldini ndr) prima di lui. Se ci fosse stato, sarebbe stato determinante”.