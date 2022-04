MN - Pancaro su Ibrahimovic: "Ha tantissimi meriti nella crescita del Milan"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimovic: “Io penso che Ibrahimovic abbia tantissimi meriti nella crescita di questo Milan. Ha portato grande personalità e mentalità, anche ieri contro la Lazio l’ha dimostrato essendo decisivo alla fine nell’assist per il gol di Tonali. La sua assenza nell’ultimo periodo ha pesato molto. Penso che un giocatore così possa decidere da solo sul proprio futuro. La scelta di dover smettere o meno può farla solo lui”.