MN - Pancaro su Lazio-Milan: "Vittoria meritata, darà molto entusiasmo"

© foto di www.imagephotoagency.it

Giuseppe Pancaro, ex calciatore del Milan, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Lazio-Milan: “Ieri sera la Lazio è partita bene, trovando subito il gol. Da quel momento però il Milan ha preso il sopravvento, creando tante occasioni da gol e trovando una vittoria che a mio giudizio è meritata. Questo successo ha grande valore per la volata finale, è una grandissima iniezione di fiducia e autostima per il Milan. Vincere così in rimonta all’Olimpico, contro una grande squadra come Lazio, ti dà molto entusiasmo”.