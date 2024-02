MN - Pancaro su Leao: "Deve trovare continuità e aiutare la squadra. Gol come gli ultimi due sono da top player"

Il Milan è saldamente al terzo posto in campionato, e dopo un periodo altalenante con la sconfitta di Monza e quella nella partita di ritorno contro il Rennes in Europa League, si appresta a dare nuovamente continuità ai risultati positivi dopo il pari con l'Atalanta. In vista di Lazio-Milan di domani sera, la redazione di Milannews.it ha raggiunto in esclusiva Giuseppe Pancaro, doppio ex della sfida. Ecco le sue parole:

Cosa serve a Leao per fare l'ultimo salto di qualità?

“Gol come quelli al Rennes o all’Atalanta sono da top player. Dico la continuità. Inoltre dovrebbe tornare di più ad aiutare la squadra nei momenti di difficoltà. Ma vedo che, gradualmente, lo sta cominciando a fare”.