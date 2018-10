MN - Paolini: "Paquetà? Lo vedrei bene in un centrocampo a rombo. Rende meglio quando può esprimere la sua fantasia"

Il consulente di mercato per il Brasile Stefano Paolini, nel corso dell'intervista rilasciata a MilanNews.it, ha parlato così della posizione in campo di Paquetà: "Lo vedrei molto bene in un centrocampo a rombo: essendo vertice alto, abilissimo nell’uno contro uno, bravo a muoversi con i giusti tempi tra le linee e avendo anche la capacità di dialogare con il vertice basso del rombo, sarebbe sicuramente interessante vederlo agire in questo modulo. Molto efficace nella finalizzazione, nel 4-3-3 devi metterlo al centro dei tre in mediana. Non lo vedo tanto bene da esterno nel tridente, anche se nel recente campionato carioca è stato eletto miglior laterale sinistro. Secondo me, rende meglio quando può esprimere al meglio la sua fantasia".