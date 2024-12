MN - Papà Terracciano: "Filippo dice sempre: se la società mi vuole, rimango qua al Milan"

A Verona è stato il titolare a sorpresa di Paulo Fonseca, soprattutto per la collocazione: centrale di centrocampo nel 4-2-3-1. Filippo Terracciano si sta trasformando nel jolly per tutte le stagioni per il tecnico portoghese e sta risalendo le gerarchie, dopo essere stato praticamente in naftalina in tutto il periodo Pioli. Quella del "Bentegodi" è stata una partita speciale per il giocatore, essendo veronese di nascita e di formazione calcistica. Ed essendo il padre, Antonio, anch'egli veronese di nascita ed ex giocatore Hellas. Proprio Terracciano Senior è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per raccontare il primo anno in rossonero del figlio e la notte speciale a casa sua.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Qual è la volontà di Filippo?

"Filippo dice sempre: se la società mi vuole, rimango qua. E a oggi non ci è stata comunicata nessuna decisione circa prestiti o cessioni".

Possiamo quindi dire che resterà al Milan?

"Nel calcio da un giorno all'altro cambia tutto, possono capitare situazioni, dinamiche che non conosciamo. Ma come detto non ci è arrivata nessuna comunicazione in merito".