MN - Papà Terracciano: "Se mi chiedi se Filippo può fare il vice di Theo dico di no, non lo è, perché non ha quelle caratteristiche"

vedi letture

A Verona è stato il titolare a sorpresa di Paulo Fonseca, soprattutto per la collocazione: centrale di centrocampo nel 4-2-3-1. Filippo Terracciano si sta trasformando nel jolly per tutte le stagioni per il tecnico portoghese e sta risalendo le gerarchie, dopo essere stato praticamente in naftalina in tutto il periodo Pioli. Quella del "Bentegodi" è stata una partita speciale per il giocatore, essendo veronese di nascita e di formazione calcistica. Ed essendo il padre, Antonio, anch'egli veronese di nascita ed ex giocatore Hellas. Proprio Terracciano Senior è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it per raccontare il primo anno in rossonero del figlio e la notte speciale a casa sua.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Qual è secondo Lei il ruolo ideale di Filippo?

"Difficile da dire, credo che Filippo sia un giocatore calcisticamente in evoluzione. In mezzo al campo ha sempre fatto bene nelle nazionali. A Verona ha fatto anche il braccetto a destra giocando bene. Ha fatto bene da quinto. E credo che questa duttilità non sia limitante, anzi. Nel calcio di oggi quasi senza ruoli è un merito. Poi chiaro che un giocatore viene impiegato secondo le proprie caratteristiche e se mi chiedi se può fare il vice di Theo dico di no, non lo è, perché non ha quelle caratteristiche, non ha nelle corde le volate sulla fascia di Theo".