MN - Parma-Milan, al Tardini presente Arrigo Sacchi

Parma-Milan, al Tardini presente Arrigo Sacchi

Per Parma-Milan di questa sera allo stadio Tardini c'è anche Arrigo Sacchi, storico allenatore di entrambe le squadre. Questa mattina l'ex tecnico ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "L'occasione, se si vuole davvero costruire qualcosa di importante, va colta al volo. Il Milan, con un successo a Parma, ha la possibilità di balzare in testa alla classifica, in attesa di vedere che cosa farà il Napoli capolista. I rossoneri, che stanno migliorando partita dopo partita, potrebbero in questo modo candidarsi seriamente per il titolo. È vero che è ancora presto per stabilire le gerarchie, ma è altrettanto vero che, finora, la Serie A non ha un autentico padrone: la squadra di Allegri ha una palla-gol e non deve fallirla".

LE FORMAZIONI UFFICIALI

PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye, Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè, Keita, Sorensen, Lovrik; Cutrone, Pellegrino. A disp. Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Valeri, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Troilo, Trabucchi, Pilicco, Cardinali, Tigani, Konate. All. Carlos Cuesta.

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Estupinan; Nkunku, Leao. A disp.: Terracciano, Torriani, Tomori, Odogu, Bartesaghi, Athekame, Loftus-Cheek, Jashari, Pulisic. All. Massimiliano Allegri