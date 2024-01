MN - Pasinato: "Milan, adesso concentrati sulla qualificazione in Champions: ora come ora non è scontata"

La stagione del Milan non riesce a rimettersi in carreggiata: i rossoneri, dopo essere andati in difficoltà perdendo punti in campionato e uscendo dalla fase a gironi della Champions League, ora devono abbandonare anche la Coppa Italia. In merito alla sconfitta del Milan contro l’Atalanta nei quarti, la nostra redazione ha intervistato telefonicamente in esclusiva Giancarlo Pasinato, ex calciatore rossonero. Ecco le sue parole:

Quali dovrebbero essere ora gli obiettivi stagionali dei rossoneri?

“La qualificazione in Champions è un obbligo. Altrimenti sarebbe un problema. Ora come ora, non c’è da darla per scontata”.