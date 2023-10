MN - Pasinato su Napoli-Milan: "Che delusione! Primo tempo impeccabile, poi un calo mentale preoccupante"

All'indomani del rocambolesco pareggio per 2-2 tra Napoli e Milan, la redazione di Milannews.it ha raggiunto telefonicamente in esclusiva Giancarlo Pasinato, calciatore rossonero nella stagione 1982-1983. Ecco le sue parole.

Come commenti il pareggio rocambolesco del Milan a Napoli?

“Sono rimasto deluso. Perché il primo tempo è stato impeccabile. Nel secondo, invece…”.

Cosa è accaduto?

“Un calo mentale preoccupante per una squadra di vertice come il Milan. Certe cose non devono accadere. Mi ha stupito anche l’errore di Maignan: inaspettato”.