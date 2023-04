MN - Pasqualin su CDK: "Le qualità le ha, ma servono più carattere e personalità"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da Milannews.it, il noto procuratore Claudio Pasqualin ha commentato così le difficoltà di Charles De Ketelaere: "De Ketelaere ha delle qualità e in qualche momento le ha fatte intravedere. Per giocare a San Siro tuttavia non bastano. Ho l'impressione che ci voglia un po' di più a livello di carattere e personalità. Se c'è un elemento che non spicca in questo ragazzo è proprio questo. Non convince il suo modo di porsi nei confronti dell'ambiente, comprendendo compagni, avversari e pubblico. Per far parte di una squadra come il Milan però devi avere personalità".