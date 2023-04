MN - Pasqualin sul rinnovo di Leao: "La questione sta andando pericolosamente per le lunghe"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In merito alla trattativa per il rinnovo di Rafael Leao, Claudio Pasqualin, noto procuratore sportivo, ha spiegato a Milannews.it: "Vedo che la questione stia andando pericolosamente per le lunghe. Il tempo che passa solitamente avvantaggia, per regola non scritta, il giocatore che dovrebbe prolungare il proprio contratto. Espone il rinnovo a tutta una serie di complicanze che possono sorgere da un momento all'altro. Il problema di non firmare è per i giocatori mediocri.