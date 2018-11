MN - Passerini: "Cessioni per far spazio a Ibra e abbassare il monte ingaggi? Possibile, ma il Milan ora ha un problema numerico visti gli infortuni"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di MilanNews.it, il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini ha parlato così della possibilità che il Milan, per far spazio a Ibrahimovic, possa cedere qualche giocatore fino ad ora poco utilizzato, abbassando così il monte ingaggi: "E' possibile, però il Milan ha anche un problema numerico in questo momento visto che ha tanti infortuni. Vedo difficile, per esempio, la cessione di Josè Mauri o Montolivo. Il Milan ha bisogno di comprare giocatori più che di venderli. E' questa la valutazione che sta facendo Leonardo. Se non ci fossero stati tutti questi infortuni, credo che l'arrivo di Ibra sarebbe stato già certo".