MN - Passerini: "Conte a stagione in corso non verrebbe e ha un tipo di progettualità nettamente diverso"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Nella scelta di continuare con Pioli ha pesato anche la mancanza di allenatori che potessero subentrare subito?

"Sì, ha pesato ovviamente il fatto che il mercato delle panchine non offra oggi una soluzione adeguata al tipo di progetto del Milan e alle esigenze del Club in questo momento. Si potrebbe dire Conte, ma Conte oggi non viene al Milan e la discussione si è già conclusa. Conte a stagione in corso non verrebbe e ha un tipo di progettualità nettamente diverso. Non è stato individuato un sostituto adeguato dalla proprietà, ma non perchè la proprietà non sia in grado, ma perchè nella lista degli allenatori effettivamente si fa fatica a trovarne uno".