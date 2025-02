MN - Passerini: "Formazione a Bologna? Credo che Conceicao non si possa permettere grandi castighi"

vedi letture

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva per MilanNews.it all'indomani della sconfitta del Milan a Torino.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Che formazione vedremo a Bologna?

"È presto, credo che Conceicao non si possa permettere grandi castighi, stiamo parlando di Leao ovviamente che era stato sostituito all'intervallo di ieri. Conceiçao ha già dimostrato tante volte di saper perdonare, è una strategia lucida. Oggi non c'è spazio per filosofia o grandi punizioni. Il Milan deve mettere in campo il meglio che ha per rincorrere il miraggio Champions".