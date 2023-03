MN - Passerini: "Il Tottenham era stra-favorito, ha speso 170 milioni nell'ultimo mercato. Ma il Milan è questo, ha attitudine europea"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, inviato del Corriere della Sera al seguito del Milan, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) da Londra a MilanNews.it sulla qualificazione ai quarti di Champions: "La parola giusta è impresa, perché per quando Conte abbia ripetuto a fine partita che il Milan fosse favorito io non la vedo così: lo stra-favorito era il Tottenham, che ha speso 170 milioni sul mercato soltanto nell'ultima stagione; per me basta solo questo dato per spiegare la differenza di valori in campo: il Tottenham può permettersi di togliere uno tra Kulusevski e Son di mettere Richarlison.