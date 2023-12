MN - Passerini: "Pensare che per i risolvere i problemi bastasse cambiare l'allenatore…”

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

Pioli traballa: cosa si è deciso sull'allenatore del Milan?

"Dopo il disgraziato pareggio di Salerno, che vale come una sconfitta, il Milan ha vissuto delle ore di riflessioni, dopo le quali si è deciso di proseguire con Stefano Pioli alla guida della squadra. È una decisione che, secondo me, resta di buon senso. Sul fatto che questa squadra abbia dei grossi problemi e che l'allenatore abbia le sue responsabilità c'è poco da discutere, ma è evidente che data la situazione, lo scenario e il calendario, pensare che per i risolvere i problemi bastasse cambiare l'allenatore è un azzardo inutile, doppio, rischioso. La proprietà ha deciso di proseguire con l'allenatore che conosce cercando di fare quadrato e di uscire tutti insieme da questa vicenda".