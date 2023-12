MN - Passerini: "Penso che piuttosto mettere due giocatori fuori ruolo in difesa, meglio far giocare un ragazzino come Simic"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

I tanti infortuni, se c'è qualcosa di positivo, stanno dando opportunità ai giovanissimi. Simic ti convince già?

"Simic è già un'alternativa, è già un titolare, perché l'emergenza te lo impone. Per quello che ho visto, siamo di fronte ad un giocatore che può starci eccome. Ha 18 anni, ma a me ha già colpito moltissimo soprattutto per la personalità e le idee chiare. Lui è solo uno dei giovanissimi del Milan che possono mettersi in mostra a causa di questi infortuni. Penso che, in generale, piuttosto che mettere due giocatori fuori ruolo in difesa, meglio far giocare un ragazzino come Simic; non avrà esperienza, ma quello fa e quello deve fare".