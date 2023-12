MN - Passerini: "Se ci sono 30 infortuni non si può parlare di maledizione, ma di responsabilità e di colpe"

vedi letture

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera.

È chiaro, però, che la fiducia in Pioli sia ai minimi storici...

"Il pari di Salerno ha lasciato il segno nel mondo Milan. Oggi la fiducia a Pioli è una fiducia a tempo; non è più indistinta come prima di questo risultato. Quindi, inevitabilmente, le prossime gare, a partire da quella contro il Sassuolo, saranno dei veri esami e dei contro-esami per Pioli e per il suo staff, in attesa che il mercato di gennaio dia una mano per mettere una toppa alla maledizione infortuni. È anche vero che se ci sono 30 infortuni non si può parlare di maledizione, ma di responsanbilità e di colpe che bisogna trovare a cui porre delle soluzioni".