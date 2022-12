MN - Passerini: "Sono d'accordo con Pioli: bisogna continuare a vincere. Il quarto posto è un piazzamento, ottimo, ma non è vincere"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) sulla Supercoppa Italiana: "Io sono pienamente d'accordo con la visione di Pioli: è fondamentale continuare a vincere; il Milan ha dimostrato di aver imparato come si vince e non era facile: con lo Scudetto si è rotto il ghiaccio, ma ora bisogna continuare. Il famoso quarto posto è un piazzamento, ottimo, ma non è vincere. La stagione dell'Inter dell'anno scorso è stata segnata da uno Scudetto perso per meriti del Milan e demeriti dell'Inter, ma i nerazzurri hanno salvato la stagione con la Coppa Italia e la Supercoppa. Continuare a vincere ti consente di ritenere positive stagioni in cui, magari, non raggiungi l'obiettivo primario che, quest'anno, è lo Scudetto. Vincere ti aiuta anche per il futuro".