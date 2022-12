MN - Passerini su De Ketelaere: "Giocatore da Milan, ma deve dimostrare di non essere solo un'etichetta"

MilanNews.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su De Ketelaere: "Non è una questione tattica, ma semplicemente - semplicemente è un modo di dire, è la parte più difficile - psicologico; se bastasse spostarlo di 5 metri a destra o a sinistra la questione sarebbe già risolta. Il problema è di ambientamento; il ragazzo non ha ancora codificato il calcio italiano e ha faticato ad entrare in un gruppo già rodato. È stato caricato di attese 'eccessive' - penso, per esempio, al paragone con Kakà - ma le attese, quando arrivi al Milan come giocatore da Milan, devi dimostrare di non avere solo questa etichetta. Abbiamo tanti esempi: Tonali il primo anno era inesistente, oggi è indispensabile. De Ketelaere deve fare quel tipo di percorso, ma è lui che lo deve fare. Un cambio tattico ti può aiutare, ma il suo problema è di approccio mentale".