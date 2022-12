MN - Passerini su Giroud: "Va rinnovato subito. Ha trovato l'America al Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Giroud: "Va rinnovato, subito. Non ci sono dubbi. È un giocatore che è riuscito a migliorarsi: oggi è decisivo come ai tempi dell'Arsenal, centrale sul campo, ma mantenendo un altruismo da vero uomo squadra sia sul campo che fuori; segna gol decisivi e li fa segnare, si mette al servizio della squadra. Da quello che mi risulta il Milan non ha dubbi: si è ritrovato un tesoro nel quale non tutti credevano. Giroud ha trovato l'America a Milano".