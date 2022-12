MN - Passerini su Ibra: "Ci ha già dato troppe lezioni. Me lo aspetto..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Ibrahimovic: "Me lo aspetto per la Champions League. Ibra ha sorpreso tutti. È logico e lecito avere degli interrogativi: è un giocatore di 41 anni che è rimasto fermo per 7-8 mesi, ma ci ha talmente stupito che io mi aspetto qualunque cosa. Ibra ha una classe tale e non mi sorprenderei se fosse decisivo, in un modo diverso: giocando di meno, il giusto, ma stando vicino alla squadra mentalmente. Ibra ci ha dato già troppe lezioni in questo senso".