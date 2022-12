MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Maignan: "Maignan vale un centravanti: se l’infortunio è lungo giusto riflettere su un sostituto subito".