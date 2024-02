MN - Passerini sui troppi gol subiti: "Di solito i campionati si vincono con la miglior difesa"

Il Milan supera il turno di Europa League ma, in pochi giorni, cade sia a Monza che a Rennes, subendo 7 gol in sole 2 partite. Ne abbiamo parlato, spaziando anche sul futuro di Pioli, in diretta Twitch con Carlos Passerini in diretta da Parigi. Queste le dichiarazioni del noto giornalista de “Il Corriere della Sera”.

Il problema dei troppi gol subiti:

“Il calcio è un po’ cambiato, nel senso che ci sono dinamiche diverse, tutte le squadre provano a giocare. Alla fine, quando vai a guardare le classifiche dei campionati, chi vince lo scudetto è quello che, nel 99% dei casi, ha la miglior difesa. Quando si gioca in Europa è diverso. Detto questo non mi convinco del fatto che sia una buona strategia quella di dover fare un gol in più. A me piace vedere squadre che giocano a calcio, però è complicato. Se inizia a prendere due gol tutte le volte non sempre ne fai tre, lo si è visto a Monza, alla fine ne hai presi quattro e hai perso. Ieri sei riuscito a tenere botta ma comunque hai perso! È rischioso questo “l’importante è farne uno in più” è veramente un azzardo. Secondo me lo scudetto è andato. Però se un azzardo di quel genere ti costa l’eliminazione dall’Europa League, che in questo momento è la tua missione A, allora non va bene”.