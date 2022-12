MN - Passerini sulla lotta Scudetto: "Gennaio rischia di essere decisivo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su se il ko di Maignan e gli altri infortuni (Origi, Krunic, Messias, Diaz, Ibrahimovic, Florenzi) abbassano le percentuali rimonta Scudetto del Milan: "Sì, è ovvio che sarebbe stato meglio arrivare in un altro modo alla ripresa... Ci sono rivali che arrivano in maniera migliore, come il Napoli che ha tanti giocatori usciti presto dal Mondiale, al contrario del Milan. Anche l'anno scorso il Milan ha pagato tanto gli infortuni nel girone d'andata, dando tregua nella parte finale, in cui, non a caso, il Milan diede l'accelerata decisiva. Gli infortuni condizionano, anche se il Milan ha creato una rosa lunga con giocatori intercambiabili, però qualcosa paghi... Il mese di gennaio rischia di essere decisivo".