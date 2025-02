MN - Passerini: "Un circo, per il Milan quella contro il Torino è stata una sconfitta circense, nel senso che è successo di tutto, ma è finita come ormai è consuetudine"

Carlos Passerini, giornalista per il Corriere della Sera, si è così espresso in esclusiva per MilanNews.it all'indomani della sconfitta del Milan a Torino.

Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Un Milan pieno di errori.

"Uso le stesse parole di Conceiçao quando commenta i gol. Un circo, per il Milan quella contro il Torino è stata una sconfitta circense, nel senso che è successo di tutto, ma è finita come ormai è consuetudine. Con una sconfitta, sei in questa stagione sono tante, troppe. Ora la Champions diventa un miraggio".