MN - Passerini: "Voto estremamente positivo a Pioli. Lode al suo atteggiamento e alla sua signorilità"

Si è ufficialmente chiuso il ciclo di Stefano Pioli al Milan: cinque anni, il ritorno in Champions League dove i rossoneri sono nuovamente clienti abituali e soprattutto lo Scudetto del 2022. La redazione di MilanNews.it ha chiesto un parere a 10 esperti e un voto da 1 a 10 per l'operato del tecnico.

Carlos Passerini: "Voto estremamente positivo, largamente sufficiente. Direi tra il 7 e il 7.5. Ricordiamoci che in questi anni il Milan è tornato in Champions, ha raggiunto una semifinale e ha vinto lo scudetto. Dall'altra parte ha perso 6 derby consecutivi, contro l'Inter non è mai riuscito ad essere competitivo nell'ultimo anno e mezzo e ciò ha un peso enorme. Ma non al punto da dare un voto complessivo insufficiente a un allenatore che ha portato il Milan ad essere campione d'Italia dopo 11 anni. Per il suo atteggiamento, la sua signorilità, avrebbe meritato un finale all'altezza della storia".

IL BILANCIO DI PIOLI AL MILAN STAGIONE PER STAGIONE

STAGIONE 2019/2020 (subentrato a Marco Giampaolo in ottobre)

Serie A: 6° posto, qualificazione in Europa League

Coppa Italia: semifinali (eliminati dalla Juventus)

STAGIONE 2020/2021

Serie A: 2° posto, qualificazione in Champions League

Coppa Italia: quarti di finale (eliminati dall'Inter)

Europa League: ottavi di finale (eliminati dal Manchester United)

STAGIONE 2021/2022

Serie A: 1° posto, vittoria del 19° scudetto

Coppa Italia: semifinali (eliminati dall'Inter)

Champions League: eliminati ai gironi (4° posto, dietro Liverpool, Atletico Madrid e Porto)

STAGIONE 2022/2023

Serie A: 4° posto, qualificazione in Champions League (ai punti 5° posto, guadagnata una posizione grazie alla penalizzazione della Juventus)

Coppa Italia: ottavi di finale (eliminati dal Torino)

Champions League: semifinali (eliminati dall'Inter)

STAGIONE 2023/2024

Serie A: 2° posto, qualificazione in Champions League

Coppa Italia: quarti di finale (eliminati dall'Atalanta)

Champions League: eliminati ai gironi, retrocessione in Europa League (3° posto dietro a Borussia Dortmund e Psg, davanti al Newcastle)

Europa League: quarti di finale (eliminati dalla Roma)