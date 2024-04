MN - Pastore: "Il futuro del Milan si farà il giovedì. Il Diavolo può e deve arrivare in finale di EL"

vedi letture

Intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato non solo dell'attualità in casa Milan ma anche del futuro di Stefano Pioli, della situazione Camarda ma anche del percorso in Europa League dei rossoneri. Questi alcuni estratti della sua dichiarazionie.

Il Milan e l'Europa League: "Il destino del Milan si farà il giovedì, e non la domenica, e questo è chiaro da diversi mesi. Il Milan può fare la finale di Europa League, secondo me è più forte della Roma e partirebbe favorito persino col Leverkusen, perché è una questione anche di status a livello erupeo e di abitudine, e poi il Leverkusen mi sembra a sua volta cotto a seguito della stagione allucinante che ha fatto e sta facendo. Il Milan sta trovando invece Chukwueze, giocatore che in Europa ha fato la differenza anche in Champions. Penso dunque che il Milan possa arrivare in finale, e debba arrivarci, perché non è vero che Pioli non verrà giudicato dai risultati, tutti gli allenatori vengono giudicati dai risultati. Fare finale, e poi giocarsela eventualmente col Liverpool, perché arriverà il Liverpool, e invece uscire con la Roma, fa tutta la differenza di questo mondo".