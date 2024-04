MN - Pastore: "Sesko il mio preferito per l'attacco. Thiago Motta l'unico su cui punterei per sostituire Pioli. EL? Il Milan deve arrivare in finale. Camarda per me resta"

Intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato non solo dell'attualità in casa Milan ma anche del futuro di Stefano Pioli, della situazione Camarda e dell'imminente sfida di campionato contro il Lecce di Luca Gotti. Queste le sue dichiarazioni.

Sul Lecce, prossimo avversario del Milan in campionato: "Come arriva il Lecce a Milano? Ho visto Lecce-Roma e credevo fino a qualche giorno fa che non ci sarebbe stato Ramadani perché anche io son stato fuorviato dalla grafica della Serie A. Giocatore fondamentale, secondo me il migliore in campo del Lecce contro la Roma, perché è un giocatore importantissimo, secondo me un piccolo Hujlmand lo scorso anno in Serie B e Serie A".

Leao-Pulisic-Chukwueze per la prima volta insieme nel tridente dietro a Giroud: "E' una soluzione che pensavo sarebbe arrivata ad inizio stagione perché pensavo che Pulisic fosse un giocatore acquistato per sostituire, o meglio fare meglio di Brahim Diaz in quel ruolo dove il Milan ha sempre avuto problemi lo scorso anno. Invece poi il passaggio quasi immediato al 4-3-3- ha messo in soffitta quest'idea che però secondo me soprattutto in queste partite, dove c'è da preoccuparsi della fase offensiva, il Milan può sicuramente, anzi deve sperimentarlo, perché Pulisic in quella posizione lì è il suo ruolo naturale, molto più di quello largo a destra dove è adattato. Sono contento di vederlo, anche perché domani l'avversario viene a fare dell'orgogliosa difesa. Gotti lo faceva sempre con l'Udinese, figuriamoci con un Lecce che dimostra di saper difendere molto meglio di quanto attacca, e penso che abbia come obiettivo ragionevole quello di portare via da San Siro un pareggio. E' interessante questo tridente perché aumenta la qualità di un reparto in cui stai avendo sugli esterni un rendimento migliore della stagione, da Leao e Chukwueze, e soprattutto nella zona centrale uno Giroud che mi sembra un po' cotto da qualche partita, e questo potrebbe essere un problema nel momento in cui vai a giocarti le partite decisive per l'Europa. Ben vengano le soluzioni diverse, e soprattutto sono curioso di vedere Pulisic che può fare ancora in meglio in quel ruolo di quanto fatto, molto bene, a destra per 6 mesi".

Il Milan ha il secondo attacco della Serie A, però una delle peggiori difesa nelle prime 10 della parte sinistra della classifica. Con questo tridente offensivo non c'è il rischio di allungarsi e spezzarsi sin da subito? "E' un'ipotesi. Domani giocano Tomori e Gabbia, e penso che l'inglese sia fondamentale per questo tipo di gioco, perché è un giocatore che ha un enorme capacità di risalire il campo all'indietro, cosa che è necessaria quando vai a giocare con tanti giocatori offensivi. Mi duole non vedere Bennacer che mi pare non partirà, perché mi sembra il giocatore migliore in fase difensiva che il Milan ha a centrocampo in questo momento, forse l'unico. Adli sta facendo grandi passi avanti, e sicuramente domani farà bene perché a San Siro ha infilato una serie di partite molto buone, però il senso del gioco e dell'equilibrio che ha Bennacer non lo ha nessuno, nemmeno Reijnders. L'olandese sta crescendo molto nella metà campo offensiva in questa parte di stagione, dietro un po' meno. Il mio mediano ideale non è lui".

Milan-Lecce, che valore ha? "Sono dell'idea che Milan-Lecce lasci il tempo che trovi a questo punto. Il Milan in Champions League ci andrà, secondo me. Chiaro bisogna arrivare secondi, tenere alto il morale, però mi pare che Milan-Roma valghi molto di più di quella con i salentini. Che Milan-Lecce valga un po' come quel Milan-Empoli, quella che c'era stata dopo l'andata con lo Slavia Praga, cioè una partita che puoi vincere senza dannarti l'anima , in cui potrebbe anche bastare l'1 a 0, in cui il pensiero di quello che sarà giovedì ci sarà".

Contro la Roma giovedì mancherà Tomori: potrebbe essere un malus per il Milan? "Tomori è quel leader difensivo che è un po' mancato al Milan in questi mesi. Anche se, devo dire la verità, se riproponiamo lo stesso schieramento impiegato a gennaio contro la Roma, che giocarono Kjaer e Gabbia, certo una Roma a pezzi, prossima al cambio allenatore, senza Dybala, adesso è molto diverso, però ecco abbiamo un precedente interessante con questa coppia contro un Lukaku che spero di vedere nella solita versione elefantiaca di questi ultimi tempi. Potrebbe andare bene. Tomori è meglio averlo a Roma che a San Siro".

Mercato 2023 "Mirabelliano" come quello del 2017? "Il senso del mercato dell'estate 2017 che era molto pasticciato l'ho ritrovato un po' in quello di quest'anno, che non a caso ci ha messo 3/4 mesi per arrivare a regime, anche perché il buon Reijnders di questo periodo non è il Reijnders di novembre-dicembre. Anche Loftus-Cheek fino a Natale ha fatto solo un gol in mezzo campionato. Jovic è stato un fantasma fino a dicembre. Chukwueze non è stato un buon acquisto, passatemi questa obiezione. Okafor, beh, non è mai stato titolare. Pulisic è l'eccezione, assolutamente. Buonissimo acquisto, pagato poco per il suo valore. Ecco ci sono stati due buoni acquisti, oggettivamente ottimi: alcuni dicono Loftus-Cheek e l'americano".

Su Reijnders: "Mi da l'impressione che l'anno prossimo lo vederemo ad altissimi livelli. Quest'anno non è ancora il Reijnders che voglio vedere io. Io Rejnders mi vanto di essere uno dei pochi di averlo visto giocare prima che venisse al Milan perché mi aveva folgorato in AZ-Lazio, andata e ritorno di Conference. Faceva di tutto ed era dappertutto. Quando il Milan l'ha comprato sono rimasto molto contento ma ci ha messo parecchi mesi prima di diventare un giocatore da calcio italiano, perché la Serie A sarà noioso, ma è di una difficoltà che non ha eguali".

Su Pulisic: "E' un giocatore di qualità superiore, che chiaramente ha un'esperienza, un curriculum, ben oltre la categoria".

Su Loftus-Cheek: "Non fa alcuna fase difensiva. A me va bene, se fa 10 gol all'anno ben vengano, però quello italiano è un tipo di calcio che ci metti un po' a digerire".

Il Milan ed il trequartista: possa essere questo l'equivoco tattico di Stefano Pioli considerati i continui cambiamenti? "Più che equivoco a me sembra che volontariamente Pioli da oramai 4 stagioni alterni continuamente le soluzioni. Abbiamo vinto uno Scudetto con Krunic in quel ruolo. Poi ci ha giocato Brahim Diaz, Kessié, Meité addirittura. Ci ha giocato anche De Ketelaere in quel ruolo nella scorsa stagione non andando benissimo. E' un ruolo in cui Pioli ama sperimentare, e secondo me la forza nascosta del Milan sta anche nel modo in cui nelle migliori serate ha saputo incartare l'avversario proponendo, anche Tonali ci ha giocato lì a Verona l'anno dello Scudetto, è un ruolo in cui Pioli ama variare molto le carte. Spesso gli è andata bene mentre alle volte gli è andata anche male. Non è un equivoco per me, è un modo di giocare che differenzia il Milan dalle altre squadre, che hanno un modo di giocatore sempre molto fisso e familiare. Il Milan cambia l'interpretazione del modulo in base al giocare che gioca lì ed è una cosa che mi è sempre piaciuta".

Per quel che riguarda il prossimo anno: in Olanda c'è un giocatore che si chiama Santiago Gimenez. Ma fra lui, Zirkzee, Gyokeres e Sesko, chi secondo te può essere l'attaccante da Milan? "Come mio gusto personale, il numero uno mio è Sesko, che mi pare essere uscito un po' dai radar negli ultimi giorni. Mi sembra un giocatore magnifico, giovanissimo, che ha tutto. E' un giocatore fisico, il centravanti fisico che è Giroud, ma con 20 anni in meno, che è un po' in via d'estinzione. Mi pare che i nomi fra cui scegliere siano oggi, e La Gazzetta si è esposta in maniera molto chiara su Zirkzee. E' un giocatore con molti aspetti di fascino, a partire dalla provenienza geografica, il modo di giocare, l'altezza, l'essere altissimo ma essere anche delizioso, e quindi uno davvero non può non pensare ad Ibrahimovic a quel punto. Mi lascia un po' perplesso Zirkzee sulla tenuta mentale, perché per essere grande attaccante di grande squadra devi giocare bene 35 partite su 38. Zirkzee ogni tanto spegne la luce, anche quest'anno, ed ha fatto partite orrende quando succede sta cosa. E' un giocatore deve fare questo salto, e non dico che non lo farà perché è ancora molto giovane, ed è proprio l'ultima cosa che fanno per diventare grandi, non ci sono dubbi che possa farlo, ma ad oggi gli manca ancora quel tassello. Tutti gli altri da Gyokeres, a David, andarli a prendere dal Portogallo, dalla Ligue 1, potranno anche fare 15/20 gol in quei campionati, ma l'adattamento alla Serie A è feroce, e spesso ha fatto male a giocatori con ottime credenziali".

Su Santiago Gimenez, attaccante del Feyenoord: "Mi piace molto. E' anche un giocatore adatto per il nostro calcio, perché è uno cattivo, l'uomo d'area che fa bene da noi. Non ha troppi fronzoli, è di grande efficacia, ma mi pare che il costo sia già proibitivo".

Bivio Stefano Pioli: verrà confermato o è arrivato a fine ciclo? "Per me il ciclo di Pioli è finito. Dopo la striscia orribile del gennaio 2023 sembrava davvero game-over. Dopo la fine della stagione scorsa, in cui sembrava il momento ideale per cambiare e ringraziare Pioli di uno Scudetto, di una semifinale di Champions e cambiare gestione, invece è stato deciso l'esatto opposto allontanando chi lo voleva cambiare, tenere invece chi voleva tenerlo. Ed invece a più riprese anche quest'anno, dopo il Borussia Dortmund, dopo la sconfitta, anche lì semplicemente la serata di San Siro sembrava quella della fine di un ciclo. Non è successo, ed adesso devo ammettere che Pioli ancora una volta, per la quindicesima volta in 5 anni, a partire da Ragnick del Covid, è riuscito a resistere. Adesso ha piazzato una striscia inattaccabile in campionato perché è un filotto che ha blindato il discorso Champions con una facilità che nessuno di noi avrebbe immaginato a gennaio".

Il Milan e l'Europa League: "Il destino del Milan si farà il giovedì, e non la domenica, e questo è chiaro da diversi mesi. Il Milan può fare la finale di Europa League, secondo me è più forte della Roma e partirebbe favorito persino col Leverkusen, perché è una questione anche di status a livello erupeo e di abitudine, e poi il Leverkusen mi sembra a sua volta cotto a seguito della stagione allucinante che ha fatto e sta facendo. Il Milan sta trovando invece Chukwueze, giocatore che in Europa ha fato la differenza anche in Champions. Penso dunque che il Milan possa arrivare in finale, e debba arrivarci, perché non è vero che Pioli non verrà giudicato dai risultati, tutti gli allenatori vengono giudicati dai risultati. Fare finale, e poi giocarsela eventualmente col Liverpool, perché arriverà il Liverpool, e invece uscire con la Roma, fa tutta la differenza di questo mondo".

Sul derby chiacchierato del prossimo 22 aprile: "Il derby è più una distrazione per il Milan. Perché è chiaro sarebbe meglio non perderlo 5 a 1 di nuovo, però è il derby meno importante degli ultimi due anni. Il valore della stagione del Milan non verrà deciso il 22 aprile ma con l Roma ed eventualmente con la semifinale e la finale".

Chi prenderesti al posto di Pioli? "Thiago Motta mi sembra essere l'allenatore con maggiore solidità, perché mi sembra uno fatto e finito per la grande squadra. Però oltre a Thiago Motta non andrei al buio su nessuno. De Zerbi non mi sembra avere alcuna intenzione di tornare in Italia, poi tutti gli altri allenatori di cui si parla sono inferiori a Pioli. Per me Conte non viene al Milan e non mi sembra neanche essere un allenatore nelle corde di questa società e di questa dirigenza. Conte magari ci spera, ma non è nelle idee di questa dirigenza".

Preoccupato dal rinnovo di Camarda? "Mi pare che sia un problema di Camarda e dell'entourage che lo assiste in maniera forse non eccezionale secondo me, perché mettere tutta questa pressione su un ragazzo che ha giocato 15' da professionista è una follia secondo me. Di tutto hanno bisogno questi giocatori fortissimi ma completamente da costruire che di gente che ti dice 'ti copriamo di soldi se vai lì'. Al Milan secondo me Camarda non avrebbe problemi a livello progettuale, il discorso è economico. Non entro nel merito nella parte regolamentare dell'operazione che riguardano un sedicenne su cui circolano cifre che non so quanto siano consentite, m credo che rimarrà perché il buon senso mi dice questo, però chi lo gestisce sappia che alle volte fa bene, altre volte non è andata così bene".