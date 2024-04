MN - Pastore su Pioli: "Per me il suo ciclo è finito ma è riuscito a resistere"

Intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato non solo dell'attualità in casa Milan ma anche del futuro di Stefano Pioli, della situazione Camarda e di tanto altro ancora. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Bivio Stefano Pioli: verrà confermato o è arrivato a fine ciclo? "Per me il ciclo di Pioli è finito. Dopo la striscia orribile del gennaio 2023 sembrava davvero game-over. Dopo la fine della stagione scorsa, in cui sembrava il momento ideale per cambiare e ringraziare Pioli di uno Scudetto, di una semifinale di Champions e cambiare gestione, invece è stato deciso l'esatto opposto allontanando chi lo voleva cambiare, tenere invece chi voleva tenerlo. Ed invece a più riprese anche quest'anno, dopo il Borussia Dortmund, dopo la sconfitta, anche lì semplicemente la serata di San Siro sembrava quella della fine di un ciclo. Non è successo, ed adesso devo ammettere che Pioli ancora una volta, per la quindicesima volta in 5 anni, a partire da Ragnick del Covid, è riuscito a resistere. Adesso ha piazzato una striscia inattaccabile in campionato perché è un filotto che ha blindato il discorso Champions con una facilità che nessuno di noi avrebbe immaginato a gennaio".