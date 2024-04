MN - Pastore su Reijnders: "Mi dà l'impressione che l'anno lo prossimo lo vedremo ad altissimi livelli"

Intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato non solo dell'attualità in casa Milan ma anche del futuro di Stefano Pioli, della situazione Camarda e di tanto altro ancora. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Su Reijnders: "Mi dà l'impressione che l'anno prossimo lo vederemo ad altissimi livelli. Quest'anno non è ancora il Reijnders che voglio vedere io. Io Rejnders mi vanto di essere uno dei pochi di averlo visto giocare prima che venisse al Milan perché mi aveva folgorato in AZ-Lazio, andata e ritorno di Conference. Faceva di tutto ed era dappertutto. Quando il Milan l'ha comprato sono rimasto molto contento ma ci ha messo parecchi mesi prima di diventare un giocatore da calcio italiano, perché la Serie A sarà noioso, ma è di una difficoltà che non ha eguali".