MN - Pastore sul post Pioli: "Motta l'unico allenatore che mi sembra fatto e finto per una grande squadra"

Intervenuto sul canale Twitch di MilanNews.it, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato non solo dell'attualità in casa Milan ma anche del futuro di Stefano Pioli, della situazione Camarda e di tanto altro ancora. Questi alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Chi prenderesti al posto di Pioli? "Thiago Motta mi sembra essere l'allenatore con maggiore solidità, perché mi sembra uno fatto e finito per la grande squadra. Però oltre a Thiago Motta non andrei al buio su nessuno. De Zerbi non mi sembra avere alcuna intenzione di tornare in Italia, poi tutti gli altri allenatori di cui si parla sono inferiori a Pioli. Per me Conte non viene al Milan e non mi sembra neanche essere un allenatore nelle corde di questa società e di questa dirigenza. Conte magari ci spera, ma non è nelle idee di questa dirigenza".