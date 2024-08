MN - Pavlovic sorridente e disponibile incontra i tifosi rossoneri al Milan Store di San Babila

Tanti tifosi presenti quest’oggi al Milan Store di San Babila per il nuovo difensore rossonero Strahinja Pavlović. Il gigante serbo si è intrattenuto con i suoi tifosi per firme e foto in occasione di questo suo primo Meet&Greet.

In basso il video sul profilo Instagram di MilanNews.it con Pavlovic e i tifosi rossoneri.