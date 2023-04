MN - Pellegatti: "Ho visto una strada in Champions, non in discesa eh... Il Milan sa come funziona, Maldini ne sa"

© foto di Antonio Vitiello

Carlo Pellegatti, giornalista e noto tifoso rossonero, si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) sulla Champions League: "Non so come finirà questa sfida, ma al sorteggio mi è battuto il cuore. Ho visto una strada, non in discesa, però avere City, Real o Bayern... vabbè, partecipiamo. È lo stesso battito del cuore che hanno avuto i tifosi di Inter, Benfica e Napoli eh...