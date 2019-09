MN - Pellegatti: "Milan squadra giovane e senza esperienza. Speriamo ci sia solo questo gap"

Carlo Pellegatti, celebre giornalista di fede rossonera, ha parlato in esclusiva a MilanNews.it e lo ha fatto parlando del derby, commentando le parole di Giampaolo secondo le quali il Milan peccherebbe d'esperienza: "È un dato incontrovertibile che il Milan sia una squadra giovane, però, bisogna mettere in conto che una squadra giovane sia senza esperienza. Però non è solo il vissuto, rimangono i tre pali e le parate di Donnarumma. Speriamo che Giampaolo abbia totalmente ragione e che ci sia solo questo piccolo gap, perché in quel caso si potrebbe colmare. Ma come lo colmi se i ventiduenni rimangono ventiduenni e i trentenni rimangono trentenni? Mi pongo questa domanda".