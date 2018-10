MN - Pellegatti: "Paquetà ennesimo segnale forte di Elliott"

Intervistato in esclusiva da MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha parlato così dell'acquisto di Paquetà: "“Direi l’ennesimo segnale forte di Elliott. L’ennesimo perché Elliott è quello che ha pagato i due bond da 128 milioni, è quello che si è fatto trovare pronto quando servivano i soldi per affondare il colpo Higuain e Caldara, è quello che ha parlato bene di Gattuso, conservando la sua stima. È l’ennesimo segnale forte. Quindi se il Milan sarà in lotta per una posizione importante, speriamo in Europa League e in lotta, come sarebbe ora battendo il Genoa, per le prime quattro o cinque posizioni, l’investimento va fatto perché la Champions League non è così lontana”