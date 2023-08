MN - Pellegrino lascia Casa Milan dopo la firma sul contratto

vedi letture

Qualche minuto fa Marco Pellegrino ha lasciato Casa Milan, dove ha firmato il contratto che lo legherà al Milan per i prossimi anni.

Il centrale classe 2002 è pronto per la sua nuova avventura in rossonero, si attende solo l'annuncio ufficiale: arriverà a titolo definitivo per circa 3 milioni di euro dal Platense.