MN - Pellissier difende Pioli: "Quando viene messo in discussione ne esce sempre vincente"

Pellissier difende Pioli: "Quando viene messo in discussione ne esce sempre vincente"

Sergio Pellissier, storico ex capitano del Chievo Verona che fu allenato anche da Stefano Pioli, ha diveso il tecnico rossonero nell'intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di MilanNews.it. Le sue parole: "È una persona estremamente intelligente, aperto al dialogo e al confronto costante. Con me al Chievo era così e so che procedeva nel medesimo modo al Milan, quando c’era Ibrahimovic.

Gestione dei momenti di difficoltà? Come si fa a dubitare di uno come lui, sotto questo aspetto? Quando allenava realtà minori veniva sempre messo in discussione, uscendone vincente. E poi vi ricordate nel 2020? Allenava il Milan ed era già stato dato per esonerato, poi è rimasto e ha portato la squadra alla vittoria dello scudetto"