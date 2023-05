MN - Pellissier su Ibra: "Un altro anno glielo farei fare: c'è bisogno di una guida"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Sergio Pellissier, ex leggenda del Chievo, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic: "Non è semplice far smettere un calciatore quando crede di fare ancora la differenza. Non si può far finta di niente però: il fisico, a un certo punto, ti abbandona. Però, come dicevamo prima, il Milan ha bisogno di ripartire da zero, da fondamenta solide e dai giovani. C’è bisogno di una guida. E lui, a livello di carisma, fa ancora la differenza. Un altro anno glielo farei fare”.