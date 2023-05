MN - Pellissier su Pioli: "Lo riconfermerei per ripartire da zero e avviare un nuovo ciclo"

MilanNews.it

Sergio Pellissier, ex leggenda del Chievo Verona ed ex giocatore di Stefano Pioli per una stagione, è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha commentato il futuro del tecnico del Milan e cosa farebbe lui se dovesse decidere delle sue sorti, da presidente di un club: "Io ora sono presidente e devo pensare anche ai risultati, che - quest’anno, nel caso del Milan - non sono arrivati. Però è anche vero quello che ho sentito dire a Maldini: il livello si è alzato e per competere a certi livelli devi avere almeno due, se non tre, squadre. Io lo riconfermerei per ripartire da zero con lui e riavviare un nuovo ciclo”.