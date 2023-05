MN - Pellissier sulla semifinale: "Non era facile: non pensavo il Milan potesse passare"

MilanNews.it

Sergio Pellissier, ex leggenda del Chievo Verona ed ex calciatore per una stagione di Stefano Pioli, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it per commentare l'eliminazione del Milan in semifinale di Champions. Queste le sue parole: "Non era facile nè contro l’attuale Napoli, nè contro l’attuale Inter, in questo momento. A essere onesto, non mi aspettavo che il Milan potesse passare”.