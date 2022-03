MN - Per Milan-Bologna raggiunti i 60mila biglietti venduti

MilanNews.it

Dopo l'ultima sosta per le nazionali della stagione è tempo, finalmente, di pensare solo e solamente al campionato. Il Milan è primo in classifica, artefice del proprio destino, inseguito da Napoli ed Inter: il clima è già infuocato.

Il popolo rossonero ovviamente non si tirerà indietro, apprende la redazione di MilanNews.it: per Milan-Bologna, fischio d'inizio lunedì 4 aprile alle 20:45, il club rossonero ha già venduto 60mila biglietti! È la prima volta in stagione che si raggiunge questo numero, complice anche la riapertura degli impianti sportivi al 100% della capienza. Mancano ancora quattro giorni alla partita e questo numero già impressionante è destinato a salire ancora: i tifosi hanno una voglia di Milan immensa e non perdono occasione per dimostrarlo.

di Pietro Mazzara.