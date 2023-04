MN - Percentuali qualificazione Milan e Napoli, Bianchin: "Sono vicine al 50 e 50"

MilanNews.it

Luca Bianchin, giornalista al seguito del Milan per La Gazzetta dello Sport, si è così espresso in esclusiva (CLICCA QUI per leggere l'iNTERVISTA completa) a MilanNews.it sulle percentuali qualificazione di Milan e Napoli: "Sono vicine al 50 e 50. Il Napoli ha diritto a pretendere qualche punto percentuale in più per la stagione che ha fatto e per il vantaggio del ritorno in casa. Comunque, la partita di campionato ha rimesso le cose a livello.