MN - Perché non è stato preso un secondo portiere? Passerini: "Fatta una valutazione sbagliata"

Carlos Passerini, giornalista al seguito del Milan per il Corriere della Sera, ha rilasciato una intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) all'indomani dell'ennesima e clamorosa debacle della squadra di Pioli in questo mese di gennaio.

Perché non è stato preso un secondo portiere?

"È stata fatta una valutazione sbagliata sul secondo portiere. Le colpe non sono tutte del portiere, anzi: c'è un eccesso di colpevolizzazione unica addosso a Tatarusanu ed è l'ennesimo errore di questa stagione; sicuramente Tatarusanu non è all'altezza di giocare titolare nel Milan metà anno, ma andava fatto una valutazione diversa dal Milan da tempo e prendere da tempo un secondo affidabile. L'assenza di Maignan è una delle motivazioni a questo crollo verticale".