MN - Perché non si può ristrutturare San Siro? Scaroni risponde chiaro

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è presente all'evento "M&A Summit", organizzato da IlSole24Ore, e si è così espresso su San Siro: "Perché non si può ristrutturare San Siro? Ma di cosa parlate? Non è la Scala del Calcio, ma è una cosa vecchia e obsoleta. Avete mai visto gli stadi moderni? Perché non si può ristrutturare San Siro: Milan e Inter giocano tante partite e come si fa a fare mega lavori di ristrutturazione in uno stadio in cui ogni 3-4 giorni entrano almeno 50mila persone?! Poi, purtroppo, vicino a Milano non c'è uno stadio in cui poter giocare nel periodo necessario ai lavori. Non possiamo, quindi, ristrutturare San Siro e intorno a questo c'è un dibattito che continua anche oggi e io lo trovo incredibile".